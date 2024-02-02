У Кривому Розі через атаку дронів порушена робота громадського транспорту
Київ • УНН
Через нічну атаку безпілотника знеструмлено лінію швидкісного трамваю, міський трамвай і тролейбус у Кривому Розі, що призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту.
У Кривому Розі вночі росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок ворожої атаки без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, зокрема – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
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Для усунення наслідків було оперативно задіяно всі служби міста. Котельні КП "Тепломережа" та лікарні були оперативно переведені на роботу від генераторів.
Станом на 07.00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні – з електроенергією. Відновив роботу тролейбус та міський трамвай. Швидкісний поки що не працює.
Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, "Вечірній", "Східні" та Дніпрошосе).
На 2-х шахтах було заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію, на даний момент в одній шахті залишилося 19 шахтарів.
Роботи щодо відновлення подачі електроенергії продовжуються.
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