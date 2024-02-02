В Кривом Роге из-за атаки дронов нарушена работа общественного транспорта

В Кривом Роге ночью россияне нанесли удар по критической инфраструктуре города. Вследствие вражеской атаки без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в частности - часть больниц, садиков и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

Для устранения последствий были оперативно задействованы все службы города. Котельные КП "Теплосеть" и больницы были оперативно переведены на работу от генераторов.

По состоянию на 07.00 удалось восстановить подачу электричества 60 тысячам абонентов, все больницы - с электроэнергией. Возобновил работу троллейбус и городской трамвай. Скоростной пока не работает. говорится в сообщении.

Котельная "Теплоцентрали" №2 также обесточена (район ул. В. Великого, "Вечерний", "Восточные" и Днепрошосе).

На 2-х шахтах было заблокировано 113 шахтеров, организована спасательная операция, на данный момент в одной шахте осталось 19 шахтеров.

Работы по восстановлению подачи электроэнергии продолжаются.

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