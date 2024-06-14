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У Криму заявляють про обміління Білогірського водосховища: краєзнавець каже, це загрожує ситуації з водопостачанням

У Криму заявляють про обміління Білогірського водосховища: краєзнавець каже, це загрожує ситуації з водопостачанням

Київ • УНН

 • 13425 перегляди

Білогірське водосховище в окупованому Криму обміліло, його південна частина вже пересохла, і через високі темпи скидання до липня може втратити корисний об'єм води, що може призвести до надзвичайної ситуації з водопостачанням.

Ситуація з обмілінням Білогірського водосховища в тимчасово окупованому Криму набуває критичного характеру - південна частина водойми вже пересохла, повідомляє "Крым.Реалии", пише УНН.

Деталі

У зв'язку з високими темпами скидання води з Білогірського водосховища, повідомляє видання, воно зовсім скоро може втратити корисний об'єм води.

"Воду інтенсивно спускають у річку Біюк-Карасу, яка наповнює Північно-Кримський канал, звідки вода, своєю чергою, йде на потреби Південно-Східного Криму. З такими темпами вже в липні Білогірське водосховище може позбутися корисного об'єму води, а там черга й Тайганського, яке значно менше за Білогірське. І що потім?" - прокоментував ситуацію місцевий краєзнавець.

За його словами, за таких умов, за обіцяного ще більш посушливого 2025 року, ситуація з водопостачанням у Криму загрожує перетворитися на НС.

Страждають навіть посухостійкі культури: в окупованому Криму сильна посуха12.06.2024, 16:54 • 44683 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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