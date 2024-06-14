У Криму заявляють про обміління Білогірського водосховища: краєзнавець каже, це загрожує ситуації з водопостачанням
Київ • УНН
Білогірське водосховище в окупованому Криму обміліло, його південна частина вже пересохла, і через високі темпи скидання до липня може втратити корисний об'єм води, що може призвести до надзвичайної ситуації з водопостачанням.
Ситуація з обмілінням Білогірського водосховища в тимчасово окупованому Криму набуває критичного характеру - південна частина водойми вже пересохла, повідомляє "Крым.Реалии", пише УНН.
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У зв'язку з високими темпами скидання води з Білогірського водосховища, повідомляє видання, воно зовсім скоро може втратити корисний об'єм води.
"Воду інтенсивно спускають у річку Біюк-Карасу, яка наповнює Північно-Кримський канал, звідки вода, своєю чергою, йде на потреби Південно-Східного Криму. З такими темпами вже в липні Білогірське водосховище може позбутися корисного об'єму води, а там черга й Тайганського, яке значно менше за Білогірське. І що потім?" - прокоментував ситуацію місцевий краєзнавець.
За його словами, за таких умов, за обіцяного ще більш посушливого 2025 року, ситуація з водопостачанням у Криму загрожує перетворитися на НС.
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