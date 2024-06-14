Киев • УНН
Белогорское водохранилище в оккупированном Крыму обмелело, его южная часть уже пересохла, и из-за высоких темпов сброса к июлю может потерять полезный объем воды, что может привести к чрезвычайной ситуации с водоснабжением.
Ситуация с обмелением Белогорского водохранилища во временно оккупированном Крыму приобретает критический характер - южная часть водоема уже пересохла, сообщает "Крым.Реалии", пишет УНН.
Детали
В связи с высокими темпами сброса воды из Белогорского водохранилища, сообщает издание, оно совсем скоро может лишиться полезного объема воды.
"Воду интенсивно спускают в реку Биюк-Карасу, которая наполняет Северо-Крымский канал, откуда вода в свою очередь идет на нужды Юго-Восточного Крыма. С такими темпами уже в июле Белогорское водохранилище может лишиться полезного объема воды, а там очередь и Тайганского, которое гораздо меньше Белогорского. И что потом?" – прокомментировал ситуацию местный краевед.
По его словам, в таких условиях, при обещаемом еще более засушливом 2025 годом, ситуация с водоснабжением в Крыму грозит превратиться в ЧС.
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