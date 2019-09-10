У Кропивницькому суд заборонив сину наближатися до власної матері
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Кропивницькому суд заборонив сину наближатися до власної матері. Про це поінформували в Регіональному центрі з надання безоплатної правової допомоги на Кіровоградщині, передає УНН.
До Кропивницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася жінка. Вона розповіла, що потерпає від домашнього насильства. Протягом останніх кількох років син постійно знущався над нею. Вона змушена була покинути власне житло та переїхати проживати до Обласного центру соціально-психологічної допомоги.
Адвокатка центру підготувала та подала до Кіровського районного суду заяву про видачу обмежувального припису щодо чоловіка. Суд заяву задовольнив.
Чоловікові заборонили перебувати в місці спільного проживання разом із заявницею. Він має усунути перешкоди у користуванні квартирою, де вона проживала. Також йому заборонили наближатися на 100 метрів до місця проживання (перебування) та інших місць частого відвідування матір’ю, розшукувати потерпілу, переслідувати її і в будь-який спосіб спілкуватися з нею.
Нагадаємо, на Кіровоградщині матір підозрюють у вбивстві сина.