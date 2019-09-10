В Кропивницком суд запретил сыну приближаться к собственной матери

В Кропивницкий местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи обратилась женщина. Она рассказала, что страдает от домашнего насилия. В течение последних нескольких лет сын постоянно издевался над ней. Она вынуждена была покинуть собственное жилье и переехать проживать в Областной центр социально-психологической помощи.

Адвокат центра подготовила и подала в Кировский районный суд заявление о выдаче ограничительного предписания в отношении мужа. Суд заявление удовлетворил.

Мужчине запретили находиться в месте совместного проживания вместе с заявительницей. Он должен устранить препятствия в пользовании квартирой, где она проживала. Также ему запретили приближаться на 100 метров к месту жительства (пребывания) и других мест частого посещения матерью, разыскивать потерпевшую, преследовать ее и в любой способ общаться с ней.

Напомним, в Кировоградской мать подозревают в убийстве сына.