На Кіровоградщині матір підозрюють у вбивстві сина
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Кіровоградщині під час сварки матір завдала синові смертельних поранень. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Подія сталася ввечері 27 липня. Син був нетверезим. Жінка зв’язала його та побила по голові порожніми пляшками. Від отриманих ушкоджень чоловік загинув на місці.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Наразі в рамках розслідування Устинівський районний суд призначив судово-медичну експертизу. Ведеться слідство.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної жительки Кіровоградщини Діани Хріненко.