В Кировоградской области мать подозревают в убийстве сына

Происшествие произошло вечером 27 июля. Сын был нетрезв. Женщина связала его и побила по голове пустыми бутылками. От полученных повреждений мужчина погиб на месте.

По данному факту начали уголовное производство.

Сейчас в рамках расследования Устиновский районный суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко.