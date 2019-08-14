В Кировоградской области мать подозревают в убийстве сына
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 августа. УНН. В Кировоградской области во время ссоры мать нанесла сыну смертельных ранений. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Происшествие произошло вечером 27 июля. Сын был нетрезв. Женщина связала его и побила по голове пустыми бутылками. От полученных повреждений мужчина погиб на месте.
По данному факту начали уголовное производство.
Сейчас в рамках расследования Устиновский районный суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко.