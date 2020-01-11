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У Кропивницькому розслідують привласнення коштів призначених для опалення закладів освіти

У Кропивницькому розслідують привласнення коштів призначених для опалення закладів освіти

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ - КИЇВ. 11 січня. УНН. Директору підрядної організації, яка привласнила понад 240 тис. грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю природного газу для опалення закладів освіти Кропивницького, повідомлено про підозру. Про це УНН поінформували в прес-службі обласної прокуратури.

"Підозрювана включила до акту приймання-передачі завищену вартість за спожитий управлінням освіти міської ради Кропивницького природний газ, таким чином привласнивши кошти місцевого бюджету у розмірі 241 тис. грн", - йдеться у повідомленні прокуратури.

В рамках досудового розслідування встановили достатність доказів для підозри службової особи у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Черкасах чиновники міськради підозрюються у привласненні більше 1,5 млн гривень 

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