У Кропивницькому розслідують привласнення коштів призначених для опалення закладів освіти
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ - КИЇВ. 11 січня. УНН. Директору підрядної організації, яка привласнила понад 240 тис. грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю природного газу для опалення закладів освіти Кропивницького, повідомлено про підозру. Про це УНН поінформували в прес-службі обласної прокуратури.
"Підозрювана включила до акту приймання-передачі завищену вартість за спожитий управлінням освіти міської ради Кропивницького природний газ, таким чином привласнивши кошти місцевого бюджету у розмірі 241 тис. грн", - йдеться у повідомленні прокуратури.
В рамках досудового розслідування встановили достатність доказів для підозри службової особи у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває.
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