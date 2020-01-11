В Кропивницкому расследуют присвоение средств предназначенных для отопления учебных заведений
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ - КИЕВ. 11 января. УНН. Директору подрядной организации, которая присвоила более 240 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на закупку природного газа для отопления учебных заведений Кропивницкого, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Подозреваемая включила в акт приема-передачи завышенную стоимость за потребленный управлением образования городского совета Кропивницкого природный газ, таким образом присвоив средства местного бюджета в размере 241 тыс. грн", - говорится в сообщении прокуратуры.
В рамках досудебного расследования установили достаточность доказательств для подозрения должностного лица в присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в крупном размере, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.
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