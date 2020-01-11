В Кропивницкому расследуют присвоение средств предназначенных для отопления учебных заведений

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114015 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 119259 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117709 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 135522 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108051 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109495 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109233 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132019 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130763 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Кропивницкому расследуют присвоение средств предназначенных для отопления учебных заведений

В Кропивницкому расследуют присвоение средств предназначенных для отопления учебных заведений

Киев  •  УНН

 • 12920 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ - КИЕВ. 11 января. УНН. Директору подрядной организации, которая присвоила более 240 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на закупку природного газа для отопления учебных заведений Кропивницкого, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Подозреваемая включила в акт приема-передачи завышенную стоимость за потребленный управлением образования городского совета Кропивницкого природный газ, таким образом присвоив средства местного бюджета в размере 241 тыс. грн", - говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках досудебного расследования установили достаточность доказательств для подозрения должностного лица в присвоении чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в крупном размере, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается.

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