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У Черкасах чиновники міськради підозрюються у привласненні більше 1,5 млн гривень

У Черкасах чиновники міськради підозрюються у привласненні більше 1,5 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Чиновники Черкаської міської ради підозрюються у привласненні 1,6 млн гривень бюджетних коштів, які були виділені на ремонт вулиць. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України припинила протиправну діяльність чиновників Черкаської міської ради, які організували корупційну схему привласнення державних коштів. Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинного угруповання входили чотири посадовці міськради, серед яких керівництво одного з департаментів, власник і директор комерційної структури. Чиновники уклали угоду з будівельною компанією на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста на загальну вартість понад 18,5 мільйона гривень", - сказано у повідомленні.

За результатами перевірки зафіксовано, що кошти були перераховані на спеціально створені фірми-конверти. Потім зловмисники перевели бюджетні кошти в готівку, уникнувши таким чином сплату податків.

За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на майже 1,6 мільйона гривень.

Під час обшуків у службових кабінетах посадовців було вилучено чорну бухгалтерію, фінансову та платіжну документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України, п’ятьом учасникам злочинного угруповання здійснено повідомлення про підозру.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці викрили керівництво столичного держпідприємства на багатомільйонній оборудці з придбання комплектуючих сумнівної якості для потреб української військової авіації. 

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