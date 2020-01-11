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В Черкассах чиновники горсовета подозреваются в присвоении более 1,5 млн гривен

В Черкассах чиновники горсовета подозреваются в присвоении более 1,5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 10938 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Чиновники Черкасского городского совета подозреваются в присвоении 1,6 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонты улиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность чиновников Черкасского городского совета, которые организовали коррупционную схему присвоения государственных средств. Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группировки входили четыре должностные лица горсовета, среди которых руководство одного из департаментов, владелец и директор коммерческой структуры. Чиновники заключили соглашение со строительной компанией на текущий ремонт улично-дорожной сети города общей стоимостью более 18,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

По результатам проверки зафиксировано, что средства были перечислены на специально созданные фирмы-конверты. Затем злоумышленники перевели бюджетные средства в наличные, избежав таким образом уплату налогов.

По оценкам экспертов, через реализацию этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1,6 миллиона гривен.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц было изъято черную бухгалтерию, финансовую и платежную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пяти участникам преступной группировки осуществлено сообщение о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, правоохранители разоблачили руководство столичного госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации.

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