У Кропивницькому розшукують двох неповнолітніх
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кропивницький ВП ГУНП в Кіровоградській області встановлює місцезнаходження неповнолітньої Меркулової Анни Сергіївни 21.10.2003 р.н. та малолітньої Колпакової Карини Олегівни 09.11.2005 р.н.
Про це повідомили УНН у відділі ювенальної превенції УПД ГУНП в Кіровоградській області.
У ніч на 27.04.2019 дівчата пішли з КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації дітей", розташованого по вул. Короленка, 50, м. Кропивницького та по теперішній час їх місце знаходження не відомо.
Прикмети: Меркулової А.С.: на вигляд 16-18 років, зріст 164 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве довге, очі зелені;
Колпакової К.О.: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см., худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве довге, очі темно-карі;
Телефон зв’язку: Кропивницький чергова частина 102; начальник відділу:
095-254-39-93, 097-770-09-90; інспектори: 0663690030, 0999195947.
Як повідомляв УНН, на Тернопільщині зникло двоє підлітків.