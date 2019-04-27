В Кропивницком разыскивают двух несовершеннолетних

В ночь на 27.04.2019 девушки ушли из КЗ "Центр социально-психологической реабилитации детей", расположенного по ул. Короленко, 50, г. Кропивницкого и по настоящее время их местонахождение не известно.



Приметы: Меркуловой А.С .: на вид 16-18 лет, рост 164 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза зеленые;

Колпаковой К.О .: на вид 13-14 лет, рост 150 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза темно-карие;

Телефон связи: Кропивницкий дежурная часть 102; начальник отдела:

095-254-39-93, 097-770-09-90; инспекторы: 0663690030, 0999195947.



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