У Кропивницькому п’яний патрульний збив пішохода та зник з місця ДТП - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. На Кіровоградщині патрульного поліції підозрюють у наїзді на пішохода та зникненні з місця ДТП, що трапилась у Кропивницькому. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області, передає УНН.
"У лютому 2020 року у м. Кропивницький патрульний у позаслужбовий час, керуючи власним автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, грубо порушив правила дорожнього руху та здійснив наїзд на пішохода. Поліцейський не зупинився, не надав допомогу та зник з місця події. Пішохід у результаті наїзду отримав тяжкі тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що інспектору патрульної поліції повідомлено про підозру у залишенні людини у небезпеці за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Київській області за вихідні сталося 100 ДТП, троє людей загинули. Ще понад 100 ДТП за вихідні сталися у Києві.