В Кропивницком пьяный патрульный сбил пешехода и скрылся с места ДТП - прокуратура

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101781 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111062 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115934 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148759 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116006 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140498 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104001 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102798 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105069 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102278 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кропивницком пьяный патрульный сбил пешехода и скрылся с места ДТП - прокуратура

В Кропивницком пьяный патрульный сбил пешехода и скрылся с места ДТП - прокуратура

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В Кировоградской области патрульного полиции подозревают в наезде на пешехода и исчезновении с места ДТП, которое произошло в Кропивницком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.

"В феврале 2020 года в г. Кропивницкий патрульный в нерабочее время, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода. Полицейский не остановился, не оказал помощь и скрылся с места происшествия. Пешеход в результате наезда получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспектору патрульной полиции сообщено о подозрении в оставлении человека в опасности по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Киевской области за выходные произошло 100 ДТП, три человека погибли. Еще более 100 ДТП на выходных произошли в Киеве.

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