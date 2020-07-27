В Кропивницком пьяный патрульный сбил пешехода и скрылся с места ДТП - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Кировоградской области патрульного полиции подозревают в наезде на пешехода и исчезновении с места ДТП, которое произошло в Кропивницком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.
"В феврале 2020 года в г. Кропивницкий патрульный в нерабочее время, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на пешехода. Полицейский не остановился, не оказал помощь и скрылся с места происшествия. Пешеход в результате наезда получил тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инспектору патрульной полиции сообщено о подозрении в оставлении человека в опасности по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Киевской области за выходные произошло 100 ДТП, три человека погибли. Еще более 100 ДТП на выходных произошли в Киеве.