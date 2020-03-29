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У Кропивницькому коронавірус виявили у водія автобуса, чотири маршрути припинено

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Один із захворілих на коронавірус працював водієм маршрутного таксі №113 в Кропивницькому. Про це УНН повідомили у пресслужбі міської ради.

"Складено список тих, хто контактував з ним на роботі. Їх теж протестують, як і додатково буде перевірено спеціальною робочою групою стан дотримання на транспортних підприємствах міста санітарних правил в умовах карантинного режиму", - повідомили у пресслужбі.

Одночасно у міськраді звернулися до усіх кропивничан, які користувалися цим маршрутом, уважно слідкувати за станом свого здоров’я і, за потреби, відразу звертатися до сімейного лікаря.

Як наслідок, чотири маршрути громадського транспорту у Кропивницькому тимчасово припиняють свою роботу.

Не виїдуть свої маршрути працівники підприємства-перевізника ПП "Паритет-Сервіс", водії маршрутних таксі №77, №104, №112 та №113, у колеги яких виявили захворювання на коронавірус COVID-19.

Медичні працівники підприємства, які безпосередньо контактували з хворим, перебуватимуть у карантинному режимі, а у технічному парку триватиме перевірка на дотримання запроваджених санітарних норм на період дії режиму надзвичайної ситуації у Кропивницькому.

Нагадаємо, у Кіровоградській області виявлено 4 випадки коронавірусу, загалом по Україні - 475.

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