В Кропивницком коронавирус обнаружили у водителя автобуса, четыре маршрута прекращены

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Один из заболевших коронавирусом работал водителем маршрутного такси №113 в Кропивницком. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского совета.

"Составлен список тех, кто контактировал с ним на работе. Их тоже протестуют, как и дополнительно проверят специальной рабочей группой состояние соблюдения на транспортных предприятиях города санитарных правил в условиях карантинного режима", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно в горсовете обратились ко всем кропивничанам, которые пользовались этим маршрутом, внимательно следить за состоянием своего здоровья и, при необходимости, сразу обращаться к семейному врачу.

Как следствие, четыре маршруты общественного транспорта в Кропивницкому временно прекращают свою работу.

Не уедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ЧП "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых обнаружили заболевания коронавирус COVID-19.

Медицинские работники предприятия, непосредственно контактировавших с больным, будут находиться в карантинном режиме, а в техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в Кропивницком.

Напомним, в Кировоградской области выявлено 4 случая коронавируса, в целом по Украине - 475.

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