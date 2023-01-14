У Кривому Розі є "приліт": ракета понівечила будинки, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Під час ракетної атаки рф на Дніпропетровщину у Кривому Розі було понівечино 6 житлових будинків, одна людина загинула, ще одна - отримала поранення, передає УНН.
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Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, над містом було збито чотири ракети.
"Одна влучила в приватний сектор поблизу об’єкта критичної інфраструктури. 6 приватних будинків пошкоджено. Попередньо одна людина загинула, одна поранена. На місті працюють всі рятівні та аварійні служби", - написав він у Telegram.
Інформацію про приліт також підтвердив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Одна людина загинула, одна поранена. На місці удару працюють усі служби. Наслідки з’ясовуються", - додав голова ОВА.
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Нагадаємо
У результаті ракетного удару рф по житловому будинку у Дніпрі 5 людей загинуло та ще 39 отримали поранення.