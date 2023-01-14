В Кривом Роге есть "прилет": ракета изуродовала дома, погиб человек

Детали

Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, над городом было сбито четыре ракеты.

"Одна попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры. 6 частных домов повреждены. Предварительно один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - написал он в Telegram.

Информацию о прилете также подтвердил глава ОГА Валентин Резниченко.

"Один человек погиб, один ранен. На месте удара работают все службы. Последствия выясняются", - добавил глава ОГА.

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Напомним

В результате ракетного удара рф по жилому дому в Днепре 5 человек погибли и еще 39 получили ранения.