В Кривом Роге есть "прилет": ракета изуродовала дома, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Во время ракетной атаки рф на Днепропетровщину в Кривом Роге было изуродовано 6 жилых домов, один человек погиб, еще один - получил ранения, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, над городом было сбито четыре ракеты.
"Одна попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры. 6 частных домов повреждены. Предварительно один человек погиб, один ранен. На месте работают все спасательные и аварийные службы", - написал он в Telegram.
Информацию о прилете также подтвердил глава ОГА Валентин Резниченко.
"Один человек погиб, один ранен. На месте удара работают все службы. Последствия выясняются", - добавил глава ОГА.
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Напомним
В результате ракетного удара рф по жилому дому в Днепре 5 человек погибли и еще 39 получили ранения.