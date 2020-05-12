У Кривому Розі відсторонили від роботи лікаря, який самовільно виписав 15 пацієнтів з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Дніпропетровщині у місті Кривий Ріг відсторонили від роботи головного лікаря 4-ї міської лікарні, який самовільно виписав 15 пацієнтів з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“У Кривому Розі усунули від роботи головного лікаря 4-ї міської лікарні за „самовільну виписку“ 15 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19”, — пише видання.
Зазначається, що 21 пацієнт та шестеро медпрацівників установи перебували на самоізоляції в будівлі лікарні як такі, що контактували з хворою жінкою. У всіх них взяли аналізи. П’ятнадцятеро з них були виписані на амбулаторне лікування, попри те, що на той момент вже надійшли результати ПЛР-тестів з підтвердженим COVID −19.
“Дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією. Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка на даний час туди переведена”, — повідомив директор департаменту охорони здоров’я міськради Костянтина Мурашко.
Так, станом на 12 травня у Кривому Розі коронавірусну інфекцію підтвердили у 174 людей. Шестеро людей померло.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 протягом останньої доби.