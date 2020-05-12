В Кривом Роге отстранили от работы врача, который самовольно выписал 15 пациентов с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Днепропетровской области в городе Кривой Рог отстранили от работы главного врача 4-й городской больницы, который самовольно выписал 15 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"В Кривом Роге отстранили от работы главного врача 4-й городской больницы за "самовольную выписку" 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19", - пишет издание.
Отмечается, что 21 пациент и шесть медработников учреждения находились на самоизоляции в здании больницы как такие, которые контактировали с больной женщиной. У всех них взяли анализы. Пятнадцать из них были выписаны на амбулаторное лечение, несмотря на то, что на тот момент уже пришли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным COVID 19.
"Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", - сообщил директор департамента здравоохранения горсовета Константина Мурашко.
Так, по состоянию на 12 мая, в Кривом Роге коронавирусную инфекцию подтвердили у 174 человек. Шесть человек умерло.
Напомним, в Украине 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки.