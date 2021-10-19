У Кривому Розі горіла квартира: загинула власниця

Деталі

19-го жовтня о 00:36 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Ватутіна Покровського району міста Кривий Ріг.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у двокімнатній квартирі, розташованій на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Всередині помешкання вогнеборці виявили чоловіка, 1967 року народження. Надзвичайники вивели мешканця із задимленої оселі на свіже повітря та передали медичним працівникам.

Ліквідуючи займання у квартирі, рятувальники виявили тіло загиблої власниці помешкання — жінки, 1935 року народження.



Вогнем знищено домашні речі в першій кімнаті, домашні речі в коридорі, міжкімнатні двері по всій квартирі, пошкоджено домашнє майно в другій кімнаті та на кухні. Загальна площа пожежі склала 45 кв.м.

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