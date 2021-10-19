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В Кривом Роге горела квартира: погибла владелица

В Кривом Роге горела квартира: погибла владелица

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. В Кривом Роге горел многоквартирный дом. Пожарные обнаружили и передали медикам мужа, также на месте происшествия нашли тело хозяйки квартиры. Об этом УНН сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Детали

19-го октября в 00:36 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Ватутина Покровского района города Кривой Рог.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже 9-этажного жилого дома.

Внутри помещения пожарные обнаружили мужчину, 1967 года рождения. Чрезвычайники вывели жителя из задымленной дома на свежий воздух и передали медицинским работникам.

Ликвидируя возгорание в квартире, спасатели обнаружили тело погибшей хозяйки квартиры — женщины, 1935 года рождения.

Огнем уничтожены домашние вещи в первой комнате, домашние вещи в коридоре, межкомнатные двери по всей квартире, повреждено домашнее имущество в другой комнате и на кухне. Общая площадь пожара составила 45 кв.м.

Напомним

Во Львове произошла пожар в металлическом вагончике, в результате, которой погибло три человека. В городе ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня.

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