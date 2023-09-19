У Кривому Розі через нічний обстріл створили штаб ліквідації наслідків, людям видаватимуть будматеріали
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. У Кривому Розі внаслідок ворожого влучання вночі виникла пожежа у багатоповерхової будівлі. Пожежу вже загасили. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, зруйновані багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Попередньо без втрат, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на базі школи у Кривому Розі створено штаб ліквідації наслідків. З 9.00 ранку там буде видача будматеріалів – плівка, ОСБ, рейка та інше. Також там прийматимуть заяви на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету.
З міркувань безпеки точного місця організації штабу не повідомляється.
«У цьому мікрорайоні одна школа і мешканці добре знають де вона знаходиться», — написав Вілкул.
Доповнення
Відомо, що вранці над територією Дніпропетровщини було збито один ворожий БпЛА.
У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Усі обмеження щодо водопостачання з сьогоднішнього дня знято.
Нагадаємо
У ніч на 19 версен у Кривому Розі пролунали вибухи.
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