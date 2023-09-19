У Кривому Розі через нічний обстріл створили штаб ліквідації наслідків, людям видаватимуть будматеріали

Деталі

Зазначається, що на базі школи у Кривому Розі створено штаб ліквідації наслідків. З 9.00 ранку там буде видача будматеріалів – плівка, ОСБ, рейка та інше. Також там прийматимуть заяви на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету.

З міркувань безпеки точного місця організації штабу не повідомляється.

«У цьому мікрорайоні одна школа і мешканці добре знають де вона знаходиться», — написав Вілкул.

Доповнення

Відомо, що вранці над територією Дніпропетровщини було збито один ворожий БпЛА.

У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Усі обмеження щодо водопостачання з сьогоднішнього дня знято.

Нагадаємо

У ніч на 19 версен у Кривому Розі пролунали вибухи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог обстріляв уночі Кривий Ріг і Нікопольщину, поранено 71-річного чоловіка