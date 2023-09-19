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В Кривом Роге из-за ночного обстрела создали штаб ликвидации последствий, людям будут выдавать стройматериалы

Киев • УНН

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КИЕВ.19 сентября. УНН. В Кривом Роге в результате вражеского попадания ночью возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных зданий, разрушены многие окна и двери в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Предварительно без потерь, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на базе школы в Кривом Роге создан штаб ликвидации последствий. С 9.00 утра там будет выдача стройматериалов – пленка, ОСБ, рейка и прочее. Также там будут принимать заявления на поврежденное имущество и материальную помощь из городского бюджета.

Из соображений безопасности точного места организации штаба не сообщается.

«В этом микрорайоне одна школа и жители хорошо знают где она находится», — написал Вилкул.

Дополнение

Известно, что утром над территорией Днепропетровщины был сбит один вражеский БпЛА.

В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Все ограничения по водоснабжению с сегодняшнего дня сняты.

Напомним

В ночь на 19 сентября в Кривом Роге прогремели взрывы. 

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