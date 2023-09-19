В Кривом Роге из-за ночного обстрела создали штаб ликвидации последствий, людям будут выдавать стройматериалы
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. В Кривом Роге в результате вражеского попадания ночью возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушили. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных зданий, разрушены многие окна и двери в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Предварительно без потерь, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на базе школы в Кривом Роге создан штаб ликвидации последствий. С 9.00 утра там будет выдача стройматериалов – пленка, ОСБ, рейка и прочее. Также там будут принимать заявления на поврежденное имущество и материальную помощь из городского бюджета.
Из соображений безопасности точного места организации штаба не сообщается.
«В этом микрорайоне одна школа и жители хорошо знают где она находится», — написал Вилкул.
Дополнение
Известно, что утром над территорией Днепропетровщины был сбит один вражеский БпЛА.
В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Все ограничения по водоснабжению с сегодняшнего дня сняты.
Напомним
В ночь на 19 сентября в Кривом Роге прогремели взрывы.
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