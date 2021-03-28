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У Криму захисників не пускають у СІЗО до журналіста Єсипенка

У Криму захисників не пускають у СІЗО до журналіста Єсипенка

Київ • УНН

 • 13706 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Адвокат Олексій Ладін стверджує, що незалежним адвокатам продовжують блокувати доступ до заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка, який перебуває зараз в СІЗО Сімферополя. Але, як запевнив Ладін, адвокати не будуть залишати спроб потрапити на побачення до арештованого. Про це пише УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

За словами Ладіна, із 10 березня до сьогодні жоден із незалежних адвокатів не може потрапити до журналіста на побачення, щоб з’ясувати позицію.

Але захисники не залишатимуть спроб потрапити до арештованого.

Юрист розповів,у СІЗО посилаються на те, що Єсипенко нібито добровільно відмовляється від інших захисників, окрім “призначеного адвоката”.

“Органи ФСБ разом зі співробітниками СІЗО проводять цілі операції з недопущення, в тому числі мене, до Владислава Єсипенка. У мене є основи припускати, що на нього здійснюється як фізичний, так і психологічний тиск із метою отримати потрібні свідчення або для чогось іще. Але цілком очевидно, що, якщо ФСБ прикладає такі зусилля для того, щоб приховувати людину, в них явно недобрі наміри.

Рано чи пізно незалежний захист потрапить до нього і ми з’ясуємо його позицію. Ми будемо продовжувати всіма законними методами домагатися зустрічі з ним, аби виявити, зазнає він тортур чи ні. Якщо він зазнає тортур, ми зробимо все, щоб це припинити”, — сказав Олексій Ладін.

Контекст

Нагадаємо, 10 березня російські силовики в окупованому Криму затримали Єсипенка нібито за “збір інформації в інтересах спецслужб України”. Підконтрольний Кремлю “суд” окупованого Криму відправив співробітника “Радіо Свобода” під арешт. 12 березня його заарештували на два місяці, до 11 травня. При цьому кримські окупанти не пустили адвоката до затриманого українського журналіста.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.

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