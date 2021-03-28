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В Крыму защитников не пускают в СИЗО к журналисту Есипенко

В Крыму защитников не пускают в СИЗО к журналисту Есипенко

Киев  •  УНН

 • 13676 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Адвокат Алексей Ладин утверждает, что независимым адвокатам продолжают блокировать доступ к арестованному в Крыму фрилансеру Радио Свобода Владиславу Есипенко, который находится сейчас в СИЗО Симферополя. Но, как заверил Ладин, адвокаты не будут оставлять попыток попасть на свидание к арестованному. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

По словам Ладина, с 10 марта по сегодняшний день ни один из независимых адвокатов не может попасть в журналисту на свидание, чтобы выяснить позицию.

Но защитники не оставлят попыток попасть к арестованному.

Юрист рассказал, в СИЗО ссылаются на то, что Есипенко якобы добровольно отказывается от других защитников, кроме “назначенного адвоката”.

“Органы ФСБ совместно с сотрудниками СИЗО проводят целые операции по недопущению, в том числе меня, к Владиславу Есипенко. У меня есть основания предполагать, что на него осуществляется как физическое, так и психологическое давление с целью получить нужные показания или для чего-то еще. Но совершенно очевидно, что, если ФСБ прикладывает такие усилия для того, чтобы скрывать человека, у них явно недобрые намерения.

Рано или поздно независимая защита попадет к нему и мы выясним его позицию. Мы будем продолжать всеми законными методами добиваться встречи с ним, чтобы выявить, наносят ли ему пытки или нет. Если он подвергается пыткам, мы сделаем все, чтобы это прекратить”, — сказал Алексей Ладин.

Контекст

Напомним, 10 марта российские силовики в оккупированном Крыму задержали Есипенко якобы за “сбор информации в интересах спецслужб Украины”. Подконтрольный Кремлю “суд” оккупированного Крыма отправил сотрудника “Радио Свобода” под арест. 12 марта его арестовали на два месяца, до 11 мая. При этом крымские оккупанты не пустили адвоката к задержанному украинскому журналисту.

В США осудили политически мотивированный арест ФСБ России журналиста Владислава Есипенко на территории временно оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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