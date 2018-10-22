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У Криму скасували режим надзвичайного стану

У Криму скасували режим надзвичайного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії голова анексованого Криму Сергій Аксьонов скасував режим надзвичайної ситуації, запроваджений після вибуху і стрілянини в політехнічному коледжі в Керчі. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Як зазначається, режим надзвичайної ситуації в Криму запровадили 17 жовтня після розстрілу студентів у Керчі, внаслідок якого загинула 21 людина.

Нагадаємо, 50 осіб перебувають у лікарнях після вибуху і стрілянини в Керченському політехнічному коледжі.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею “теракт”, у той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.

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