У Криму скасували режим надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії голова анексованого Криму Сергій Аксьонов скасував режим надзвичайної ситуації, запроваджений після вибуху і стрілянини в політехнічному коледжі в Керчі. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Як зазначається, режим надзвичайної ситуації в Криму запровадили 17 жовтня після розстрілу студентів у Керчі, внаслідок якого загинула 21 людина.
Нагадаємо, 50 осіб перебувають у лікарнях після вибуху і стрілянини в Керченському політехнічному коледжі.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.
Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею “теракт”, у той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.
Прокуратура АРК кваліфікувала вибух в коледжі Керчі як теракт.