В Крыму сняли режим чрезвычайного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Подконтрольный России председатель аннексированного Крыма Сергей Аксенов отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный после взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Как отмечается, режим чрезвычайной ситуации в Крыму ввели 17 октября после расстрела студентов в Керчи, в результате которого погиб 21 человек.
Напомним, 50 человек находятся в больницах после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.
Как сообщал УНН, 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.
Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".
Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.