У Криму прокуратура викликала для перевірки учасників Українського культурного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Підконтрольна Росії прокуратура Криму викликала для перевірки учасників Українського культурного центру. Про це повідомила учасниця центру Ольга Павленко, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Крім того, за словами активістки, прокуратура Криму прийшла з перевіркою в бібліотеку Сімферополя, де активісти проводили свої заходи.
"Співробітники прокуратури перевіряють бібліотеку, де ми займалися вишиванням. Уявіть, лише вишиванням!" - зазначила О.Павленко.
Також активісти розповіли, що друкарні відмовляються друкувати газету, яку видає українська культура центр, посилаючись на листи від правоохоронних органів Росії, де газета "Кримський терен" українською мовою називається "екстремістським матеріалом".
Активісти Українського культурного центру в Криму 26 серпня презентували перший експериментальний випуск видання "Кримський Терен" українською та російською мовами.
У першому випуску була опублікована інструкція для вступу до вищих навчальних закладів материкової України, матеріал про блокування інтернет-ЗМІ в Криму, фрагменти останнього слова кримського політв'язня Володимира Балуха, а також історичне дослідження Леоніда Кузьміна про українські землі.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму відмовилися порушувати справу за фактом смерті Веджіє Кашка.