В Крыму прокуратура вызвала для проверки участников Украинского культурного центра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Подконтрольная России прокуратура Крыма вызвала для проверки участников Украинского культурного центра. Об этом сообщила участница центра Ольга Павленко, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Кроме того, по словам активистки, прокуратура Крыма пришла с проверкой в библиотеку Симферополя, где активисты проводили свои мероприятия.
“Сотрудники прокуратуры проверяют библиотеку, где мы занимались вышиванием. Представьте, только вышиванием!” — отметила О.Павленко.
Также активисты рассказали, что типографии отказываются печатать газету, которую издает Украинский культурый центр, ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета “Кримський терен” на украинском языке называется “экстремистским материалом”.
Активисты Украинского культурного центра в Крыму 26 августа презентовали первый экспериментальный выпуск издания “Кримський Терен” на украинском и русском языках.
В первом выпуске была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, а также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму отказались возбуждать дело по факту смерти Веджие Кашка.