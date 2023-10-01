У Криму палає: горить поблизу Старокримського полігону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. В районі Старокримського полігону тимчасово окупованого Криму спалахнула пожежа. Про це повідомляє Крымський ветер, пише УНН.
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“Пожежа в районі Старокримського полігону”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причина виникнення пожежі наразі не відома. Також окупаційна влада не надає офіційних коментарів.
Нагадаємо
У Криму пролунали декілька потужних вибухів. Зокрема, у Джанкойському районі та біля Євпаторії.