У Криму палає: горить поблизу Старокримського полігону

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“Пожежа в районі Старокримського полігону”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причина виникнення пожежі наразі не відома. Також окупаційна влада не надає офіційних коментарів.

Нагадаємо

У Криму пролунали декілька потужних вибухів. Зокрема, у Джанкойському районі та біля Євпаторії.