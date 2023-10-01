В Крыму пылает: горит вблизи Старокрымского полигона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В районе Старокрымского полигона временно оккупированного Крыма вспыхнул пожар. Об этом сообщает Крымский ветер, пишет УНН.
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“Пожар в районе Старокрымского полигона”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина возникновения пожара пока не известна. Также оккупационная власть не предоставляет официальных комментариев.
Напомним
В Крыму прозвучали несколько мощных взрывов. В частности, в Джанкойском районе и возле Евпатории.