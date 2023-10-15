У Криму було чутно постріли: окупаційна влада Севастополя заявляє про навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні вранці у Севастополі було чути гучні звуки, схожі на роботу реактивних бомбометів. Про це повідомили у виданні “Крим.Реалії”, передає УНН.
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Звуки було чути з 8:08. Місцеві телеграм-канали писали про стрілянину у районі Південного молу, йдеться в повідомленні.
Пізніше російський «голова» Севастополя михайло развожаєв заявив про те, що нібито російські військові проводять навчання у районі Північного молу.
Доповнення
Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. росія пояснює це стрільбою по «українським безпілотникам», «роботою ППО» чи навчаннями військових рф.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що біля тимчасово окупованого Севастополя пролунав вибух на російському кораблі проекту "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр".