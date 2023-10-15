В Крыму были слышны выстрелы: оккупационные власти Севастополя заявляют об учениях

Детали

Звуки были слышны с 8:08. Местные телеграм-каналы писали о стрельбе в районе Южного мола, говорится в сообщении.

Позже российский «глава» Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что якобы российские военные проводят учения в районе Северного мола.

Дополнение

Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. россия объясняет это стрельбой по «украинским беспилотникам», «работой ПВО» или учениями военных рф.

Напомним

Ранее сообщалось, что возле временно оккупированного Севастополя прогремел взрыв на российском корабле проекта "Буян-М", который является носителем крылатых ракет "Калибр".