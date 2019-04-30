У Кремлі заявили, що поважають зроблений українцями вибір
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кремль поважає висловлену на виборах президента позицію українського народу і вважає перемогу Володимира Зеленського очевидною. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми з самого початку говорили, що поважаємо вибір українського народу, і очевидна перемога Зеленського, тому що цифри самі за себе говорять", - підкреслив він.
Пєсков зауважив, що зважаючи на це "не цілком коректно" говорити про визнання або невизнання Москвою результатів цих виборів.
Він додав, що потрібно ще дочекатися оголошення офіційних результатів голосування ЦВК України.
Нагадаємо, ЦВК 30 квітня планує оголосити результати другого туру виборів.