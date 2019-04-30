В Кремле заявили, что уважают сделанный украинцами выбор
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Кремль уважает высказанное на выборах президента мнение украинского народа и считает победу Владимира Зеленского очевидной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа, и очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят", - подчеркнул он.
Песков отметил, что в этом свете "не вполне корректно" говорить о признании или непризнании Москвой результатов этих выборов.
Он добавил, что предстоит еще дождаться объявления официальных результатов голосования ЦИК Украины.
Напомним, ЦИК 30 апреля планирует объявить результаты второго тура выборов.