У Кремлі заявили, що аналог "нормандського формату" - навряд допоможе Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сумнівається, що поліпшити російсько-грузинські відносини допоміг би формат за прикладом “нормандського”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Нормандський формат” унікальний, і він сформувався, виходячи з логіки необхідності врегулювання конфлікту на південному сході України, внутрішньоукраїнського конфлікту. Тут же мова йде про двосторонні відносини Росії і Грузії, які зараз, на жаль, залишають бажати кращого, м’яко кажучи“, — сказав представник Кремля журналістам в четвер. Він пояснив, що “нормандський формат” сформувався саме в інтересах того, щоб надати допомогу українцям знайти рішення їх внутрішньоукраїнської проблеми“.
Він нагадав, що “це погіршення (відносин Москви і Тбілісі) було спровоковано вельми недружньою і агресивною політикою і агресивними діями тодішнього грузинського керівництва”. “Тому явно структура проблем інша, у кожної структури повинен бути свій формат”, — зазначив Пєсков. “Навряд чи, важко сказати”, — відповів він на питання, чи є доцільність застосувати подобу “нормандського формату” до російсько-грузинських відносин.
24 грудня президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Тбілісі міг би вести діалог з Москвою за прикладом “нормандського формату”. На її думку, багатосторонній формат краще, так як в однієї Грузії на ведення переговорів “немає сили”, їй потрібна підтримка.