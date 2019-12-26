В Кремле заявили, что аналог "нормандского формата" - вряд ли поможет Грузии

“Нормандский формат” уникален, и он сформировался, исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря“, — сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он пояснил, что “нормандский формат” сформировался именно в интересах того, чтобы оказать помощь украинцам найти решение их внутриукраинской проблемы“.

Он напомнил, что “это ухудшение (отношений Москвы и Тбилиси) было спровоцировано весьма недружественной и агрессивной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства”. “Поэтому явно структура проблем иная, у каждой структуры должен быть свой формат”, — отметил Песков. “Вряд ли, трудно сказать”, — ответил он на вопрос, есть ли целесообразность применить подобие “нормандского формата” к российско-грузинским отношениям.

24 декабря президенткой Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси мог бы вести диалог с Москвой по примеру “нормандского формата”. По ее мнению, многосторонний формат лучше, так как у одной Грузии на ведение переговоров “нет силы”, ей нужна поддержка.