У Кремлі відреагували на заклик Порошенка відправити кораблі НАТО в Азовське море

Відповідаючи на питання, якою є позиція Кремля на цей рахунок, він сказав: “Негативна”.

Як зазначив Пєсков, сама постановка такого питання “націлена на подальше провокування напруженості, на продовження провокаційної лінії, в основі якої лежать пределекторальні внутрішньополітичні інтереси президента Порошенко”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко раніше закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Азовське море після російської агресії біля Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У зв’язку з цим в Україні було ухвалено рішення запровадити воєнний стан у 10 областях.