У Кремлі відреагували на заклик Порошенка відправити кораблі НАТО в Азовське море
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Кремль негативно сприйняв заклик президента України Петра Порошенка відправити в Азовське море кораблі країн-членів НАТО. Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Відповідаючи на питання, якою є позиція Кремля на цей рахунок, він сказав: “Негативна”.
Як зазначив Пєсков, сама постановка такого питання “націлена на подальше провокування напруженості, на продовження провокаційної лінії, в основі якої лежать пределекторальні внутрішньополітичні інтереси президента Порошенко”.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко раніше закликав країни НАТО спрямувати військові кораблі в Азовське море після російської агресії біля Керченської протоки.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У зв’язку з цим в Україні було ухвалено рішення запровадити воєнний стан у 10 областях.