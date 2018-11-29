В Кремле отреагировали на призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кремль негативно воспринял призыв Президента Украины Петра Порошенко отправить в Азовское море корабли стран НАТО. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отвечая на вопрос, какова позиция Кремля на этот счет, он сказал: “Негативная”.
Как отметил Песков, сама постановка такого вопроса “нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат пределекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко”.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ранее призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после российской агрессии у Керченского пролива.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В связи с этим в Украине было принято решение ввести военное положение в 10 областях.