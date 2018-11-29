В Кремле отреагировали на призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102946 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108475 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144734 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140777 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134546 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168157 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118022 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141602 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145391 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле отреагировали на призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море

В Кремле отреагировали на призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азовское море

Киев  •  УНН

 • 42317 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Кремль негативно воспринял призыв Президента Украины Петра Порошенко отправить в Азовское море корабли стран НАТО. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, какова позиция Кремля на этот счет, он сказал: “Негативная”.

Как отметил Песков, сама постановка такого вопроса “нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат пределекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко”.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ранее призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море после российской агрессии у Керченского пролива.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим в Украине было принято решение ввести военное положение в 10 областях.

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