У Кремлі відреагували на загострення ситуації на Донбасі

“Ми стурбовані спалахом напруженості на лінії зіткнення. Ми наполягаємо на необхідності продовження режиму припинення вогню. Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як країни-посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник”, — сказав Пєсков.

Представник Кремля при цьому не став відповідати на питання, чи плануються в зв’язку з цією ситуацією контакти керівництва Російської Федерації і України.

Нагадаємо, раніше ситуація на Донбасі загострилася, з гранатомета в Донецькій області обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Шуми. Також, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про спробу зірвати режим припинення вогню на Донбасі після обстрілу з боку бойовиків, під час якого загинув один український воїн і один був поранений.

“Крім того, я ініціював термінову розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим для обговорення ситуації, що склалася і шляхів виходу з неї”, — додав Кулеба.