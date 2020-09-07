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В Кремле отреагировали на обострение ситуации на Донбассе

Киев • УНН

 • 55754 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Москва “обеспокоена обострением напряженности” на линии соприкосновения на Донбассе, настаивает на продолжении режима прекращения огня. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное российское агентство ТАСС.

В Кремле отреагировали на обострение ситуации на Донбассе

“Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла”, — сказал Песков.

Представитель Кремля при этом не стал отвечать на вопрос, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты руководства Российской Федерации и Украины.

Напомним, ранее ситуация на Донбассе обострилась, из гранатомета в Донецкой области обстреляны позиции украинских военных вблизи населенного пункта Шумы. Также, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о попытке сорвать режим прекращения огня на Донбассе после обстрела со стороны боевиков, во время которого погиб один украинский воин и один был ранен. 

“Кроме того, я инициировал срочную разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее”, — добавил Кулеба.

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