У Кремлі розповіли деталі переговорів Путіна і Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент Російської Федерації Володимир Путін під час телефонної розмови привітав білоруського колегу Олександра Лукашенка з Днем народження і запросив на зустріч до Москви в найближчі тижні, передає УНН з посиланням на повідомлення на сайті Кремля.
"В ході телефонної розмови Володимир Путін тепло привітав Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з Днем народження", - йдеться в повідомленні.
За даними Кремля, співрозмовники "підтвердили обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках".
"Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві", - сказано в повідомленні Кремля.
Нагадаємо, раніше інформагенство БелТА повідомило, що Лукашенко і Путін домовилися зустрітися в Москві найближчим часом.