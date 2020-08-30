В Кремле рассказали детали переговоров Путина и Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем рождения и пригласил на встречу в Москву в ближайшие недели, передает УНН со ссылкой на сообщение на сайте Кремля.
"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения", - говорится в сообщении.
По данным Кремля, собеседники "подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям".
"Достигнута договоренность в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении Кремля.
Напомним, ранее информагентство БелТА сообщило, что Лукашенко и Путин договорились встретиться в Москве в ближайшее время.