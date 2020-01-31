У Кремлі прокоментували візит держсекретаря США Помпео до України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав суверенним правом США розвивати зв’язки з іншими державами. Таким чином він прокоментував візити держсекретаря США Майкла Помпео в Україну, а також в Білорусь, Казахстан і Узбекистан, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“В даному випадку це абсолютно самостійне явище, це суверенне право кожної країни здійснювати міжнародні відносини в глобальному або регіональному плані”, — сказав Пєсков журналістам у п’ятницю.
Представник Кремля підкреслив, що “Сполучені Штати Америки мають свої відносини з цими країнами (куди здійснює нинішні візити Помпео)”. При цьому він зауважив, що “з багатьма країнами Росія об’єднана досить динамічно інтеграційними процесами, що динамічно розвиваються, розвиненими двосторонніми відносинами, торгово-економічними зв’язками”.
30 січня Помпео прибув з офіційним візитом в Україну. 1 лютого він повинен відправитися в Білорусь, потім в Казахстан і Узбекистан.
Позиція Москви щодо планів США продовжувати підтримку України для протидії Росії не зазнала змін, заявив Пєсков. Так він відповів на запитання про ставлення Росії до слів Помпео про плани продовжувати підтримку Києва в протидії РФ.
“У нас є міністерство закордонних справ, яке є візаві пана Помпео, — зазначив Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати ці слова. — Наше ставлення до таких заяв ви знаєте, можна зайвий раз навіть не повторюватися”.
Додамо, що Помпео запевнив у повній підтримці України у справі припинення агресії Росії.