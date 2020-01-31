В Кремле прокомментировали визит госсекретаря США Помпео в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом США развивать связи с другими государствами. Таким образом он прокомментировал визиты госсекретаря США Майкла Помпео в Украину, а также в Беларусь, Казахстан и Узбекистан, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“В данном случае это абсолютно самостоятельное явление, это суверенное право каждой страны осуществлять международные отношения в глобальном или региональном плане”, — сказал Песков журналистам в пятницу.
Представитель Кремля подчеркнул, что “Соединенные Штаты Америки имеют свои отношения с этими странами (куда наносит нынешние визиты Помпео)”. При этом он заметил, что “со многими странами Россия объединена весьма динамично развивающимися интеграционными процессами, развитыми двусторонними отношениями, торгово-экономическими связями”.
30 января Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. 1 февраля он должен отправиться в Беларусь, затем в Казахстан и Узбекистан.
Позиция Москвы относительно планов США продолжать поддержку Украины для противодействия России не претерпела изменений, заявил Песков. Так он ответил на вопрос об отношении России к словам Помпео о планах продолжать поддержку Киева в противодействии РФ.
“У нас есть министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео, — отметил Песков в ответ на просьбу прокомментировать эти слова. — Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, можно лишний раз даже не повторяться”.
Добавим, что Помпео заверил в полной поддержке Украины в деле прекращения агрессии России.