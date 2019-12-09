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У Кремлі повідомили подробиці майбутньої зустрічі Путіна і Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Двостороння зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського в межах "нормандського" саміту в Парижі не обмежена за часом. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, якого цитує журналіст з пулу Кремля Дмитро Смирнов в Twitter, передає УНН.

"Зустріч Путіна і Зеленського не обмежена за часом, її тривалість буде залежати лише від самих президентів", - цитує журналіст Ушакова.

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Також він ще раз зазначив, що зустріч Путіна і Зеленського в Парижі відбудеться після саміту в "нормандському форматі" і підсумкової пресконференції чотирьох лідерів.

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Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.

Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

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