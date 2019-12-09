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Нормандський саміт: огляд закордонної преси

Нормандський саміт: огляд закордонної преси

Київ • УНН

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Історична подія чи просто чергова зустріч? 

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, в Парижі пройдуть переговори Нормандської четвірки. Лідери України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуть після трирічної паузи у переговорах з 2016 року. Напередодні в Києві пройшли масові демонстрації, зокрема на Майдані Незалежності та біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, із закликом до Володимира Зеленського не поступатися українськими інтересами під час переговорів. Проте Нормандський саміт в центрі уваги не лише в Україні. Закордонні видання прискіпливо слідкують як розвиваються події навколо зустрічі Володимира Зеленського, Емануеля Макрона, Ангели Меркель та Володимира Путіна, даючи свої оцінки. Як висвітлюється тема міжнародними ЗМІ – в огляді УНН.

В статті Forbes акцентується увага на тому, що перед Володимиром Зеленським стоять "червоні лінії", які він не повинен перетнути, як вимагає українське суспільство. Видання нагадує, що повістка Зеленського й Путіна кардинально відрізняється в тому, що Кремль штовхатиме Україну на прямі переговори із бойовиками "ЛНР" та "ДНР", посилаючись на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Й нагадує, що ще одним можливим питанням зустрічі може бути борг російського "Газпрому" українській стороні після перемоги України у Стокгольмському арбітражі.

Європейське видання Euroactiv напередодні присвятило матеріал, в якому також йдеться про "червоні лінії", які висунула перед Зеленським українська опозиція. В статті йдеться про те, що партії "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина" сформулювали ряд вимог до Президента Зеленського щодо переговорів у Парижі: вимагати повернення Криму, не допустити компромісів, що привели б до федералізації країни, не відступатися від курсу європейської та євроатлантичної інтеграції й наполягати на поверненні контролю над непідконтрольною частиною кордону із Росією до проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Британське видання The Gurdian акцентує увагу, що переговори в Парижі — це перша зустріч президентів України та Росії. В матеріалі нагадується, що Зеленський давно прагнув таких переговорів з Путіним. The Guardian також нагадує, що Франція, будучи одним із медіаторів нормандського діалогу змінила своє ставлення до відносин з Російською Федерацією, й не розцінює її більше як ворога. Видання не оминуло увагою й план "Б" радника президента України Андрія Єрмака, який він озвучив у Великобританії під час виступу в лондонському "Чатам Хоузі". Зокрема Андрій Єрмак говорив про зведення стіни між підконтрольними та окупованими територіями за прикладом Ізраїлю, якщо переговори з Росією так і не зрушать з місця.

France 24, у свою чергу, акцентує увагу на зусиллях президента Франції Емануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель у питанні встановлення миру в Україні й нагадує, що Володимир Зеленський, на противагу Петру Порошенку, який проводив жорстку політику проти Кремля, нова людина в політиці й не володіє відповідним досвідом. Водночас, France 24 пише, що Нормандські переговори в Парижі – це шанс для президента Макрона реалізувати свої прагнення щодо встановлення партнерства із Росією.

CNN пише, що українці занепокоєні тим, що Зеленський може погодитися на мир на умовах Кремля й нагадує, що "диявол криється в деталях", застерігаючи щодо імплементації формули, вочевидь Штайнмайера, яка стосується проведення виборів на Донбасі та надання особливого статусу окупованим територіям. CNN також нагадує, що США продовжує військову підтримку України.

В матеріалі Foreign Policy врешті говориться про те, що Україні варто відмовитися від зруйнованого Донбасу заради прискорення темпів євроінтеграції. Зрештою, як пише видання, Україна не володіє коштами достатніми для відновлення зруйнованого Донбасу.

Українські Національні Новини

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